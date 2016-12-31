Liverpool City'i tek atışta devirdi!
Premier Lig'in 19. hafta mücadelesinde Liverpool, Manchester City'i konuk etti. Liverpool zorlu mücadeleyi Wijnaldum'un golüyle 1-0 kazandı.
Türk asıllı Emre Can 90 dakikada forma giydi.
Bu sonuçla Liverpool puanını 43'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Man City ise 39 puanla 3. sırada kaldı ve zirvenin 10 puan gerisine düştü.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:24
- Dimdik ayaktayız
Toplam 1
Yorum
Y A İnaniyorsaniz böyle bir demeç niye..?
- Fenerbahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 31
Yorum
lens bence advocaat bu adamı almakla iyi etmiş artık sol kanata v.sen in yerine karavaev oynıcak
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 40
Yorum
aslanlı YANINA BONUS OLARAK BRUMA VEYA MUSLEREDA VERELİMMİ CAVCAV YAZIK .SATMIYORUM DE OLSUN.
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