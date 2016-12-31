Liverpool City'i tek atışta devirdi!

Premier Lig'in 19. hafta mücadelesinde Liverpool, Manchester City'i konuk etti. Liverpool zorlu mücadeleyi Wijnaldum'un golüyle 1-0 kazandı.

Türk asıllı Emre Can 90 dakikada forma giydi.

Bu sonuçla Liverpool puanını 43'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Man City ise 39 puanla 3. sırada kaldı ve zirvenin 10 puan gerisine düştü.