 Liverpool City'i tek atışta devirdi! – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    City'i tek atışta devirdi!

    Liverpool City'i tek atışta devirdi!

    'in 19. hafta mücadelesinde , 'i konuk etti. Liverpool zorlu mücadeleyi Wijnaldum'un golüyle 1-0 kazandı.

    Türk asıllı Emre Can 90 dakikada forma giydi.

    Bu sonuçla Liverpool puanını 43'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Man City ise 39 puanla 3. sırada kaldı ve zirvenin 10 puan gerisine düştü.

    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:24
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