 Klopp’tan kapak! – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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HEPSİ
    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Klopp’tan kapak!

    Klopp’tan kapak!
    'un hocası Jurgen Klopp, 4-1 yendikleri Stoke City maçını izlemeye gelen 'nin çalıştırıcısı 'ya ilginç bir göndermede bulundu. Klopp, "İy futbol izlemek için gelmiş olabilir" diyerek 31 Aralık'ta karşılaşacakları rakiplerine de gözdağı verdi.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:02
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