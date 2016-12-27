Zlatan atıyor ManU kazanıyor

Manchester United'ın golleri 39. dakikada Daley Blind, 82. dakikada Ibrahimovic ve 86. dakikada Henrikh Mkhitaryan'dan geldi. Sunderland'in tek golünü ise 90+1. dakikada Fabio Borini attı.

Bu galibiyetle Manchester ekibi, bu sezon ligde ilk kez 4 maç üst üste kazanmış oldu.

ManU puanını 33 yaptı ve 6. sıradaki yerini korudu. Bu sezon 11. yenilgisini alan Sunderland ise 14 puanla 18. sıraya geriledi.