 Zlatan atıyor ManU kazanıyor – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    Zlatan atıyor ManU kazanıyor

    Zlatan atıyor ManU kazanıyor

    İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in 1 gol atıp, 2 asist yaparak yıldızlaştığı maçta Manchester United, konuk ettiği Sunderland'i 3-1 yendi.

    Manchester United'ın golleri 39. dakikada Daley Blind, 82. dakikada Ibrahimovic ve 86. dakikada Henrikh Mkhitaryan'dan geldi. Sunderland'in tek golünü ise 90+1. dakikada Fabio Borini attı.

    Bu galibiyetle Manchester ekibi, bu sezon ligde ilk kez 4 maç üst üste kazanmış oldu.

    ManU puanını 33 yaptı ve 6. sıradaki yerini korudu. Bu sezon 11. yenilgisini alan Sunderland ise 14 puanla 18. sıraya geriledi.

    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:19
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