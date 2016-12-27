Zlatan atıyor ManU kazanıyor
İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in 1 gol atıp, 2 asist yaparak yıldızlaştığı maçta Manchester United, konuk ettiği Sunderland'i 3-1 yendi.
Manchester United'ın golleri 39. dakikada Daley Blind, 82. dakikada Ibrahimovic ve 86. dakikada Henrikh Mkhitaryan'dan geldi. Sunderland'in tek golünü ise 90+1. dakikada Fabio Borini attı.
Bu galibiyetle Manchester ekibi, bu sezon ligde ilk kez 4 maç üst üste kazanmış oldu.
ManU puanını 33 yaptı ve 6. sıradaki yerini korudu. Bu sezon 11. yenilgisini alan Sunderland ise 14 puanla 18. sıraya geriledi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:19
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
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Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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