West Ham 4 köşe!

Slaven Bilic'in ekibi West Ham, Premier Lig'in 18. haftasında Swansea'ye konuk oldu.



13.dakikada Ganalı yıldızı Andre Ayew ile golü bulan Londra ekibi 1-0 öne geçti. Golden sonra oyunda kontrolü ele alan Swansea daha çok topla oynayan ve baskı kurmaya çalışan takım oldu. İlk yarıda başka gol olmadı ve devre 1-0'lık skorla tamamlandı.

West Ham 50.dakikada savunma oyuncusu Winston Reid ile farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 78'i gösterdiğinde Michail Antonio West Ham adına farkı üçe çıkaran golü kaydetti. Swansea'nin maçtaki tek golü 89.dakikada Llorente'ten geldi. Karşılaşmadaki gol perdesini kapatan isim ise Andy Carroll oldu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca kazanan 4-1'lik skorla Bilic'in ekibi oldu.

Böylece West Ham puanını 22 yaparak 11. sıranın sahibi oldu. Swansea ise 12 puanla 20. sıraya demir attı.