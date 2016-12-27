Liverpool evinde farklı kazandı
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool 1-0 geriye düştüğü maçta, Stoke City'yi 4-1 mağlup etti.
Liverpool şehrindeki Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında Stoke City, Jonathan Walters'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 34. dakikada Adam Lallana ve 44. dakikada Roberto Firmino'nun fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
İkinci yarıya da etkili başlayan Liverpool, 59. dakikada Gianneli Imbula'nın kendi kalesine attığı golle 3-1 öne geçti. 70. dakikada ise Daniel Sturridge ağları havalandırarak maçın skorunu tayin etti: 4-1
Liverpool'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can, 69. dakikada Adam Lallana'nın yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla puanını 40'a çıkaran Liverpool, ikinci sıradaki yerini korudu. Stoke City ise 21 puanla 13. sırada yer aldı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:24
- Fırtına'da gündem Ersun Yanal
Toplam 31
Yorum
bohac Küm e dusmese iyi bu futbolcularla
- Fırtına'da gündem Ersun Yanal
Toplam 31
Yorum
saruhan Ts 3lik futbolcularla ancak kume dusmemeye oynr
- Keyfim yerinde
Toplam 5
Yorum
kartalyasar Adam 2 gol ve 7 asist yapıyor ama ne Alper,ne volkan,ne ozan,ne mehmet,nede souzanın bırakın golü asisti yok gibi birşey.Vay bee,milyon eurolar transfer ücretleri ödendi ama sonuç sıfır.
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