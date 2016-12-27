Chelsea fırtınası sürüyor!
Ligin lideri Chelsea, ağırladığı Bournemouth'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez 12 maç üst üste galip geldi.
Başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri, 24 ve 90+3. dakikalarda Pedro, 49. dakikada ise penaltıdan Eden Hazard kaydetti.
Chelsea, ligde daha önce 2008-2009'un son 5 karşılaşması ile 2009-2010'un ilk 6 mücadelesini kazanarak iki sezonu kapsayan dönemde 11 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Chelsea son 12 lig maçında rakip fileleri 28 defa havalandırırken, kalesinde sadece 2 gol gördü ve 10 maçta kalesini gole kapattı.
Başkent ekibi, fikstüründeki ilk 2 maçı kazanması durumunda İngiltere Premier Lig tarihinde 14'te 14 yapan ikinci takım olacak. Chelsea, ligdeki Stoke City ve Tottenham karşılaşmalarından galip ayrılması halinde 2002'de üst üste 14 maç kazanan Arsenal'in rekorunu egale edecek.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:21
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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