Arsenal takibi sürdürdü
Arsenal, zorlandığı mücadelede West Bromwich Albion'u Giroud'nun attığı golle 1-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.
Zirve mücadelesi veren Arsenal, Premier Lig'in 18. haftasında evinde West Bromwich Albion'u konuk etti. İlk yarıda oyunu rakip yarı sahaya yıkan Arsenal, iyi kapanan rakibi karşısında pozisyon üretmekte zorlandı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonlandı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Arsenal, 50.dakikada üst üste iki pozisyondan yararlanamadı. Alexis Sanchez altı pas yakınlarından topu direğe nişanladı ve net bir fırsatı değerlendiremedi. Rakibinin katı savunmasını aşamayan Wenger'in öğrencileri aradığı golü bir türlü bulamadı.
86.dakikada Fransız yıldızı Olivier Giroud ile öne geçen Arsenal rahat bir nefes aldı. Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Arsenal maçı 1-0 kazandı.
Bu sonuçla Arsenal puanını 35'e çıkardı ve 4.sıraya yerleşti. West Bromwich Albion ise 24 puanla sekizinci sırada kaldı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:03
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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