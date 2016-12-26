Zlatan atıyor ManU kazanıyor
Premier Lig'de Manchester United, Old Trafford'da konuk ettiği Sunderland'i 3-1'lik skorla geçti ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Mücadelenin 39. dakikasında Daley Blind ile ManU 1-0 öne geçti. 82. dakikada Zlatan İbrahimovic sahneye çıktı. 86. dakikada Mkhitaryan farkı üçe çıkarırken, uzatma anlarında Fabio Borini Sunderland'in tek golünü atarak skoru belirledi. 3-1
Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Manchester United puanın 33 yaptı. Bu sezon 11. yenilgisini alan Sunderland ise 14 puanda kaldı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:36
- En fazla 2 oyuncu...
Toplam 3
Yorum
başkan uyuma selçuk sabri semih bu üçünün yerine klas adamlar alın yeter artık selçuk çıktı takım top oynadı be!!!
- Sigthorsson geri dönecek
Toplam 5
Yorum
sakın durun nereye adam 2.yarı bi oynasın izleyelim haketmezse almazsınız bonservisini ne bu acele okdar sabrettik adam iğleşcek gerimi göndericez sakın
- Vitor Pereira’ya Pep benzetmesi
Toplam 5
Yorum
Gsli Adamı görünce duyunca bir gülme geliyor çoğu kişiyede oluyor neden acaba araştırılmalı :D :D
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