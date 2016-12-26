 Kim bu 8 numara? – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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HEPSİ
    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Kim bu 8 numara?

    Kim bu 8 numara?
    Geçtiğimiz hafta M.City'nin Arsenal'i 2-1 yendiği maçın ardından ilginç bir gerçek ortaya çıktı. City'li futbolcuların sahaya "Geçmiş olsun İlkay" yazılı formalarla çıkması Arsenal'in yıldızı Sanchez'i şaşırtırken, "Kim bu 8 numara" dediği ve İlkay'ı tanımadığı öğrenildi.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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