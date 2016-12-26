Kim bu 8 numara?
Geçtiğimiz hafta M.City'nin Arsenal'i 2-1 yendiği maçın ardından ilginç bir gerçek ortaya çıktı. City'li futbolcuların sahaya "Geçmiş olsun İlkay" yazılı formalarla çıkması Arsenal'in yıldızı Sanchez'i şaşırtırken, "Kim bu 8 numara" dediği ve İlkay'ı tanımadığı öğrenildi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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