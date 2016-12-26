 Chelsea fırtınası sürüyor! – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    fırtınası sürüyor!

    Chelsea fırtınası sürüyor!

    'in lideri , engelini de aşmayı bildi.

    'in 18. haftasında , evinde 'u 3-0'la geçti.

    Chelsea bu maçla birlikte üst üste 12. galibiyetini aldı.

    Pedro'nun 24. dakikadaki klas golüyle devreye 1-0 önde giren Maviler, 2. yarıya da hızlı başladı. Chelsea'de 49. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Hazard, farkı ikiye çıkarırken, 90+3'te bir kez daha sahneye çıkan Pedro, maçın skorunu belirledi.

    Bu sonuçla 46 puana yükselen Chelsea, zirvedeki yerini korudu. Bournemouth ise 21 puanda kaldı.

    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:22
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