Chelsea fırtınası sürüyor!

Premier Lig'in 18. haftasında Chelsea, evinde Bournemouth'u 3-0'la geçti.



Chelsea bu maçla birlikte üst üste 12. galibiyetini aldı.

Pedro'nun 24. dakikadaki klas golüyle devreye 1-0 önde giren Maviler, 2. yarıya da hızlı başladı. Chelsea'de 49. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Hazard, farkı ikiye çıkarırken, 90+3'te bir kez daha sahneye çıkan Pedro, maçın skorunu belirledi.



Bu sonuçla 46 puana yükselen Chelsea, zirvedeki yerini korudu. Bournemouth ise 21 puanda kaldı.