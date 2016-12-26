Amrabatlı Watford'a 1 puan yetti

Vicarage Road Stadyumu'nda oynanan maçta ilk golü bulan taraf konuk ekip 26. dakikada Crystal Palace oldu. Andros Townsend7un Watford savunmasının arkasına attığı pasta topla buluşan Yohan Cabaye topu filelere göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.



Watford 37. dakikada beraberliği yakalamaya çok yaklaşsa da bu fırsatı değerlendiremedi. Bu dakikada Christian Benteke ceza sahasında Watford kalecisi Heurelho Gomes'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penatlı atışını Benteke kullandı ancak kaleci Gomes gole izin vermedi. İlk yarıda Crystal Palace'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıda beraberlik golü için baskısını arttıran Watford 72. dakikada eşitliği sağladı.

Sebastian Proedl'in Damien Delaney ceza sahası içinde formasından çekmesiyle kazanılan penaltı atışını kullanan Troy Deeney topu ağlara gönderdi: 1-1



Kalan dakikalarda iki takımın çabaları da golü getirmeyince karşılaşma 1-1'lik eşiklikle sona erdi.



Bu sonuçla Watford puanını 22'ye, Crystal Palace ise 16'ya yükseltti. Bu arada Sam Allardyce böylece Crystal Palace başında çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrılmış oldu. Ülkemizde Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen Faslı futbolcu Nordin Amrabat Watford'da 90 dakika forma giydi.