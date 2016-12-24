Mourinho’dan itiraf
M.United 'ın tecrübeli hocası Jose Mourinho'dan taraftarlarını kızdıracak itiraf... Premier Lig'de Chelsea'nin çıkışını değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, "Dürüst olmak gerekirse şampiyon olmamız çok zor. Bunu sadece puan farkından değil Chelsea'nin oyun anlayışına bakarak söylüyorum" dedi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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1907 moskovaya seyirci gidiyor trabzona gidemiyor yuhhhhhhhhhhhhhhhhh
- Kerim’i korku saldı
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BJK Kerim Antalyaspor eto BEŞIKTAŞ istiyoruzzzzzzzzzZZZ
- Martin Caceres’te Muslera farkı
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hasan ugur aynen kardesım su sabrıden ve cop bıdonu cavanda helede hamıtten acıl kurtulalım
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