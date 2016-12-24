 Mourinho’dan itiraf – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Mourinho’dan itiraf

    Mourinho’dan itiraf
    M.United 'ın tecrübeli hocası Jose Mourinho'dan taraftarlarını kızdıracak itiraf... Premier Lig'de Chelsea'nin çıkışını değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, "Dürüst olmak gerekirse şampiyon olmamız çok zor. Bunu sadece puan farkından değil Chelsea'nin oyun anlayışına bakarak söylüyorum" dedi.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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