Oscar, Çin’e transfer oldu
Chelsea, Brezilyalı oyuncusu Oscar’ın transferi konusunda Çin’in Shanghai SPIG takımıyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:22
- Carole’un zammı Chedjou’yu takıldı
Toplam 3
Yorum
Aslan YENI SÖZLESME GELECEK YIL ICIN YAPILMALI CAROLE DEVAM ETMELIYIZ
- Gomez’e kupa çağrısı
Toplam 9
Yorum
bjkli saka maka devre arasinda gelirse cok güzel olur
- Gomez’e kupa çağrısı
Toplam 9
Yorum
kartal nedir bu gomez sosa hastalığı anlamadım bir türlü etkisinden kurtulamıyoruz büyük takım biraz büyük düşünecek takım kötü oynadımı gomez ..sosa hava soğuktu gomez sosa korner atışıyap gomez sosa ışıklar yetersizdi gomez sosa nedir bu arkadaş ya
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