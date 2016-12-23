İlkay Gündoğan, ameliyat edildi
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, sağ dizinden ameliyat edildi.
Sosyal medya hesaplarından hastane odasında çekilmiş fotoğrafını paylaşan 26 yaşındaki futbolcu, "İyileşiyorum. Operasyonum iyi geçti. Şimdi, daha güçlü dönmek için yeni bir yola girdim." ifadelerini kullandı.
Sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen İlkay Gündoğan, Premier Lig'de 14 Aralık'ta oynanan Watford maçında sağ diz çapraz bağlarından sakatlanmıştı.
Manchester ekibi ile sezon başında 4 yıllık sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu, mavi-beyazlı forma ile Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 16 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:47
- Avni Aker’e veda maçı
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Yorum
sami trabzon yeni stadini maglubiyetle acmak istemiyor, diger yandan eski stadini da son macinda yenilgiyle kapatmak istemiyor, zor is yani, asagi tukursen sakal yukari tukursen biyik. en iyisi bu maci Giresun veya Rizede oynasin
- ''Ülkenize çok güzel sahip çıkıyorsunuz''
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TS'lu Bu adamı seviyorum. Samimi her şeyden önce. Her ne kadar Hollanda ekolünde diretse de zamanla değişim ile başarılı olacak kapasitede bence.
- ''Ailem sayesinde atlattım''
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kerem gs şu adam gitmese şu an banko 11 deydi. sağ bek yok takımda.
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