Alt yapıda taciz var

İngiltere’de küçük yaştaki futbolculara yönelik cinsel istismarda gözaltına alınanların sayısı 155’e yükseldi. Soruşturmada 148 İngiliz ekibinin adı var

İngiliz futbolunda küçük yaştaki futbolculara yönelik cinsel istismar soruşturmasında bugüne kadar gözaltına alınanların sayısı 155'e yükseldi. İngiltere Premier Lig'den amatör takımlara kadar 148 kulübün adının geçtiği soruşturmada, cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden yaşları 4 ile 20 arasında değişen kurban sayısının da 429'a çıktığı bildirildi. Futbolculara yönelik cinsel istismar konusunda bugüne kadar 819 telefon ihbarının değerlendirildiği ve ülke çapında araştırmaların devam ettiği vurgulandı. İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke söz konusu iddiaların ülke futbol tarihindeki en büyük krizlerden biri olduğunu söylemişti.



FIFA Başkanı Gianni Infantino, daha önce yaptığı açıklamada, küçük yaştaki futbolculara yönelik cinsel istismar skandalında suçlu bulunanlara en sert şekilde ceza verilmesi gerektiğini ifade etmişti.