Thierry Henry'den Mesut Özil'e ağır suçlama
Fransız eski futbolcu ve Arsenal'in efsane ismi Thierry Henry, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ve Sanchez'e yüklendi ve " Şu anda Mesut Özil ve Sanchez, kulübü rehin tutuyor" dedi.
Fransız eski futbolcu Thierry Henry, Arsenal ile sözleşme yenilemesi gündemde olan Mesut Özil ve Alexis Sanchez'in durumlarına ilişkin, "Haftada 400 bin sterlin kazanmak istiyorlarsa her maçta hat-trick yapmaları gerek." dedi.
Henry, İngiliz Sky Sports televizyon kanalına yaptığı açıklamada, eski takımı Arsenal'da forma giyen Mesut Özil ve Alexis Sanchez ile yürütülen sözleşme görüşmelerinin bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini belirterek, "Haftalık 200 bin sterlin dolayında maaş önerilmesine rağmen iki futbolcu da daha fazla kazanmak istediği için görüşmeler tıkanmış durumda. Şu anda Mesut Özil ve Sanchez, kulübü rehin tutuyor." ifadelerini kullandı.
Arsenal'daki sözleşmeleri 2018'de sona erecek iki futbolcunun da takımda kalması gerektiğini aktaran Henry, "İkisi de harika oyuncu ama haftada 400 bin sterlin kazanmak istiyorlarsa her maçta hat-trick yapmaları gerek. Böyle yüksek maaş talep edebilmek için kulüpte bir şeyler kazanmış olmalısınız. Buna karşın bu oyuncular Arsenal için çok önemli ve bir şekilde sözleşmeleri yenilenmeli." değerlendirmesinde bulundu.
Çin ekiplerinin Şilili golcü Alexis Sanchez'e astronomik transfer teklifinde bulunduğu, eski kulübü Real Madrid'in ise Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil ile ilgilendiği öne sürülmüştü.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 14:29
- Gol asistanı Lens
Toplam 3
Yorum
ali lens iyi oyuncu ama maç seçiyor. sakatlık sonrası hiç riske girmiyor. defansı yardımı hiç yok. kaybettği topun peşinden koşmuyor.
- Serdar Aziz depremi
Toplam 6
Yorum
Yasama Bilgisiz adamlar yönetici olursa olacağı budur. Camdan adamı aldınız şimdi sakatlandı. O pozisyonda sakatlanan adamdan fayda gelmez. Birde dünyanın parasını verdiniz. Şimdi 2 stoper lazım biri sol biri sağ stoper. Biri en az 190 lık olmalı.
- Babel 2 Ocak'ta geliyor
Toplam 19
Yorum
taraftar komik bir yorum olmuş. avrupada beşiktaşı konuşan kimse yok. ancak yediğiniz 8 ler 6 lar konuşuluyodur. çerez diyorlar size...
Thierry Henry'den Mesut Özil'e ağır suçlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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