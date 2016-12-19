 M.City, Arsenal'i geriden gelerek yendi – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    M.City, 'i geriden gelerek yendi

    M.City, Arsenal'i geriden gelerek yendi

    İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında 'i konuk eden , 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

    Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda oynanan maçın henüz 5. dakikasında , Theo Walcott'un attığı golle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına da bu skorla önde girdi.

    İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 47. dakikada Leroy Sane'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi. , 72. dakikada ise Raheem Sterling'in topu filelere göndermesiyle 2-1 öne geçti ve Arsenal'i bu skorla mağlup etti.

    Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, 90 dakika sahada kaldı ancak etkili olamadı.

    Manchester City bu galibiyetle puanını 36'ya çıkarırken, Arsenal 34 puanda kaldı.

    Öte yandan, ligin 16. haftasında oynanan Watford karşılaşmasının 44. dakikasında sağ diz çapraz bağlarından sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirlenen Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu için takım arkadaşları maç öncesi oyuncunun adı ve numarası yazılı forma giydi.

    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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