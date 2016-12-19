 Çinliler çıldırdı – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Çinliler çıldırdı

    Çinliler çıldırdı
    İngiliz Daily Mail, Çin Hükümeti'nin M.United forması giyen Zlatan İbrahimovic'i ülkeye getirebilmek için 143 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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