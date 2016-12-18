Manchester United, Ibrahimovic ile güldü
İngiltere Premier Lig'deki 17. hafta mücadelesinde West Bromwich Albion'a konuk olan Manchester United, rakibini 2-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.
The Hawthorns Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Zlatan Ibrahimovic damgasını vurdu. İsveçli yıldız oyuncu, 5. ve 56. dakikalarda attığı gollerle takımının maçtan galip ayrılmasında başrolü üstlendi.
Ibrahimovic, kırmızı-siyahlı formayla bu sezon 16 maçta sahne aldığı Premier Lig'deki gol sayısını 11'e çıkardı. 35 yaşındaki futbolcu, Southampton ve Swansea City maçlarının ardından bu sezon bir karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandırdı.
Bu galibiyetle Manchester United, puanını 30'a yükseltti. Ligdeki 6. mağlubiyetini yaşayan West Bromwich Albion ise 23 puanda kaldı.
Premier Lig'de günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Crystal Palace-Chelsea: 0-1
Middlesbrough-Swansea City: 3-0
Stoke City-Leicester City: 2-2
Sunderland-Watford: 1-0
West Ham United-Hull City: 1-0
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:48
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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