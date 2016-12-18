Manchester United, Ibrahimovic ile güldü

The Hawthorns Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Zlatan Ibrahimovic damgasını vurdu. İsveçli yıldız oyuncu, 5. ve 56. dakikalarda attığı gollerle takımının maçtan galip ayrılmasında başrolü üstlendi.

Ibrahimovic, kırmızı-siyahlı formayla bu sezon 16 maçta sahne aldığı Premier Lig'deki gol sayısını 11'e çıkardı. 35 yaşındaki futbolcu, Southampton ve Swansea City maçlarının ardından bu sezon bir karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Bu galibiyetle Manchester United, puanını 30'a yükseltti. Ligdeki 6. mağlubiyetini yaşayan West Bromwich Albion ise 23 puanda kaldı.

Premier Lig'de günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Crystal Palace-Chelsea: 0-1

Middlesbrough-Swansea City: 3-0

Stoke City-Leicester City: 2-2

Sunderland-Watford: 1-0

West Ham United-Hull City: 1-0