 Chelsea durdurulamıyor! – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    durdurulamıyor!

    Chelsea durdurulamıyor!

    , 'nın golüyle Crystal Palace'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 'de üst üste 11. galibiyetini aldı ve liderliğini korudu.

    İngiltere 'in 17. haftasında lider , Crystal Palace deplasmanına çıktı. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi Lonra ekibi 1-0
    kazanarak üst üste 11. galibiyetini aldı. Conte'nin öğrencileri bu karşılaşmayla birlikte 10. kez sahadan gol yemeden ayrılmayı başardı.

    43. dakikada 'nın golüyle 1-0 öne geçen , ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

    Bu sonucun ardından Chelesea 43 puanla liderliğini sürdürürken, Crystal Palace 15 puanla 16. sırada yer aldı.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:07
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