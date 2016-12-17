Chelsea durdurulamıyor!
Chelsea, Diego Costa'nın golüyle Crystal Palace'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek Premier Lig'de üst üste 11. galibiyetini aldı ve liderliğini korudu.
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında lider Chelsea, Crystal Palace deplasmanına çıktı. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi Lonra ekibi 1-0
kazanarak üst üste 11. galibiyetini aldı. Conte'nin öğrencileri bu karşılaşmayla birlikte 10. kez sahadan gol yemeden ayrılmayı başardı.
43. dakikada Diego Costa'nın golüyle 1-0 öne geçen Chelsea, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Chelesea 43 puanla liderliğini sürdürürken, Crystal Palace 15 puanla 16. sırada yer aldı.
kazanarak üst üste 11. galibiyetini aldı. Conte'nin öğrencileri bu karşılaşmayla birlikte 10. kez sahadan gol yemeden ayrılmayı başardı.
43. dakikada Diego Costa'nın golüyle 1-0 öne geçen Chelsea, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Chelesea 43 puanla liderliğini sürdürürken, Crystal Palace 15 puanla 16. sırada yer aldı.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:07
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