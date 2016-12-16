 Manchester City'ye kötü haber! – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    'ye kötü haber!

    Manchester City'ye kötü haber!

    takımlarından 'nin Türk asıllı Alman futbolcu , sağ diz çapraz bağlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Premier Lig'in 16. haftasında oynanan Watford maçının 44. dakikasında oyundan çıkan 26 yaşındaki İlkay'ın, sağ diz çapraz bağlarından sakatlandığı bildirildi.

    'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, bu durumun için çok zor ve üzücü olduğunu belirterek, "Şanssızlık ama bu futbol. Ondan uzun süre ayrı kalacağız. İlkay ameliyat edilecek. Umarım en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza döner." ifadelerini kullandı.

    Sezon başında Manchester ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzalayan İlkay Gündoğan, mavi-beyazlı forma ile Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 16 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:16
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