Manchester City'ye kötü haber!

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Premier Lig'in 16. haftasında oynanan Watford maçının 44. dakikasında oyundan çıkan 26 yaşındaki İlkay'ın, sağ diz çapraz bağlarından sakatlandığı bildirildi.

Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, bu durumun İlkay Gündoğan için çok zor ve üzücü olduğunu belirterek, "Şanssızlık ama bu futbol. Ondan uzun süre ayrı kalacağız. İlkay ameliyat edilecek. Umarım en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza döner." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Manchester ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzalayan İlkay Gündoğan, mavi-beyazlı forma ile Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 16 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.