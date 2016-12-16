 Manchester City, Berke Özer'i istiyor – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    Manchester City, Berke Özer'i istiyor

    Manchester City, Berke Özer'i istiyor

    İngiliz devi Manchester City, bu yaz Altınordu A Takımı kadrosuna çağrılan 16 yaşındaki kaleci Berke Özer'i istedi.

    İngiltere Permier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Enes Ünal'ın ardından bir Türk futbolcuyu daha listesine aldığı öğrenildi.

    Altyapıya verdiği önemle dikkat çeken ve Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder'i Türk futboluna kazandıran Altınordu'nun 16 yaşındaki kalecisi Berke Özer'in, Manchester City'nin transfer listesinde yer aldığı belirtildi.

    İki yıldan bu yana Berke Özer'i takip eden Manchester City'nin resmi teklifte bulunduğu ve iki kulübün görüşmelere başladığı iddia edildi.

    Berke Özer kimdir?

    2000 yılında İzmir'de doğan genç futbolcu henüz 16 yaşında olmasına karşın fiziği ile dikkat çekiyor. 1.90 boyundaki Berke, 2013 yılında birçok futbolcu gibi Bucaspor altyapısından Altınordu'ya geçmişti. Bilindiği gibi Altınordu altyapısının kurucusu Seyit Mehmet Özkan daha önce Bucaspor Akademisini kurmuştu...

    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 13:29
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