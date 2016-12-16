Manchester City, Berke Özer'i istiyor
İngiliz devi Manchester City, bu yaz Altınordu A Takımı kadrosuna çağrılan 16 yaşındaki kaleci Berke Özer'i istedi.
İngiltere Permier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Enes Ünal'ın ardından bir Türk futbolcuyu daha listesine aldığı öğrenildi.
Altyapıya verdiği önemle dikkat çeken ve Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder'i Türk futboluna kazandıran Altınordu'nun 16 yaşındaki kalecisi Berke Özer'in, Manchester City'nin transfer listesinde yer aldığı belirtildi.
İki yıldan bu yana Berke Özer'i takip eden Manchester City'nin resmi teklifte bulunduğu ve iki kulübün görüşmelere başladığı iddia edildi.
Berke Özer kimdir?
2000 yılında İzmir'de doğan genç futbolcu henüz 16 yaşında olmasına karşın fiziği ile dikkat çekiyor. 1.90 boyundaki Berke, 2013 yılında birçok futbolcu gibi Bucaspor altyapısından Altınordu'ya geçmişti. Bilindiği gibi Altınordu altyapısının kurucusu Seyit Mehmet Özkan daha önce Bucaspor Akademisini kurmuştu...
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:29
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Toplam 29
Yorum
net o kişi fedarasyon başkanı seçilirken fb olarak desteklediniz bunları o zaman bilmiyormuydunuz hemen maç kaybedince bunları söyle
- Cavanda müjdesi
Toplam 4
Yorum
onur ataç fransadan yazıyorum hasta gs lıyım sağ bek Sabaly bonservisi 3,5 milyon euro bordeaux oynuyor kiralık psg topçusu yaş 23 fırtına gibi 17 maç 4 asist selçuktan daha fazla asisti var geleceği kurtarırsınız eboue gibi topçu siyahi
- Cavanda müjdesi
Toplam 4
Yorum
yönetim uyuma hemen satın üstüne sabriyide bonus verin ivanoviç ile el sıkışın ocak ayında hem stoper hem sağ bek oynuyor hemde kralını ,linneste ondan bişeyler kapar eboueden beri sağ bek yok takımda
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