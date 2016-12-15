 ‘Yüzde 90 anlaştım’ – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    ‘Yüzde 90 anlaştım’

    ‘Yüzde 90 anlaştım’
    kulübünün istediği Oscar, Çin'e gidiyor. Shanghai SIPG, Brezilyalı oyuncu için Chelsea'ye 72 milyon Euro bonservis ödeyecek. "Yüzde 90 anlaştım" dedi.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:17
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