 ‘Uzak dur Klopp’ – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    ‘Uzak dur Klopp’

    ‘Uzak dur Klopp’
    'un hocası eski takımı B. 'dan 'i istiyordu. Cevap Alman ekibinin sportif direktörü 'tan geldi: "Boşa vakit harcamasınlar. Pulisic satılık değil"
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:22
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