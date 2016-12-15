‘Uzak dur Klopp’
Liverpool'un hocası Jürgen Klopp eski takımı B. Dortmund'dan Pulisic'i istiyordu. Cevap Alman ekibinin sportif direktörü Michael Zorc'tan geldi: "Boşa vakit harcamasınlar. Pulisic satılık değil"
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Toplam 8
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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Toplam 23
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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