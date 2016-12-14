Ibrahimovic'in büyük pişmanlığı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın golcüsü Zlatan Ibrahimovic, eskiden daha akıllıca oynayamaması nedeniyle pişmanlık duyduğunu söyledi.
En büyük pişmanlığından bahseden 35 yaşındaki yıldız golcü, "Keşke bugünkü futbol zekasına 10 yıl önce de sahip olabilseydim. O zaman çok daha büyük bir idol olabilirdim." değerlendirmesinde bulundu.
Deneyimin başarıda çok önemli etken olduğunu söyleyen İsveçli golcü, "Takımıma tecrübemle yol göstermeye çalışıyorum. Goller, bu başarının ödülü olarak geliyor." ifadelerini kullandı.
Futbol kariyerinde Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Ibrahimovic, bu sezon Manchester United'ta 23 maçta 13 kez ağları sarstı.
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:34
- Suskun kral Aboubakar
Toplam 5
Yorum
bjk advers Onu izleme komitesi değil Sayın Fikret Orman izleyip (İZLEMEYİP ) aldı ! Kendisinin alacağı futbolcununda bundan iyi olması tamamen tesadüf olur ancak aldıkları meydanda kaçı doğru düzgün futbol oynayıp takıma girmiş ki zaten .
- Aslan kupa sınavında
Toplam 5
Yorum
kpt yeteneğinin farkına varamadan futbolunun altın dönemini geçiren adam.
- Quaresma’dan saygı ve sevgi
Toplam 4
Yorum
bjk advers Bu futbolcunun bu takımdan ayrılacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum ! Quaresmaya olumlu bakacağım gün Beşiktaş'tan ayrıldığı gün olacaktır .
Ibrahimovic'in büyük pişmanlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.