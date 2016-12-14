Ibrahimovic'in büyük pişmanlığı

İngiliz basınına konuşan İsveçli golcü, Manchester United'taki performansından memnun olduğunu belirterek, "Artık daha akıllıca oynuyorum. Yıllar geçtikçe değişiyorsunuz. Daha farklı fiziksel özelliklere, kondisyona, sertliğe ve deneyime sahip oluyorsunuz." diye konuştu.

En büyük pişmanlığından bahseden 35 yaşındaki yıldız golcü, "Keşke bugünkü futbol zekasına 10 yıl önce de sahip olabilseydim. O zaman çok daha büyük bir idol olabilirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimin başarıda çok önemli etken olduğunu söyleyen İsveçli golcü, "Takımıma tecrübemle yol göstermeye çalışıyorum. Goller, bu başarının ödülü olarak geliyor." ifadelerini kullandı.

Futbol kariyerinde Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Ibrahimovic, bu sezon Manchester United'ta 23 maçta 13 kez ağları sarstı.