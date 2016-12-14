Guardiola'dan ilginç itiraf
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, son dönemde takımının yaşadığı başarısız sonuçlar nedeniyle kariyerinde ilk kez kovulabileceğini söyledi.
Takım olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini vurgulayan İspanyol teknik adam, "Teknik direktörlük kariyerimde hiç kovulmadım ama başarının kısa sürede sağlanması gereken bir kulübün başına geçtiğimin farkındayım ve bunun yaşanabileceğini biliyorum." ifadelerini kullandı.
Futbolun hızla büyüyen bir endüstri haline geldiğini kaydeden 45 yaşındaki teknik adam, "Kovulmak çoğu kez haksız bir durum. Ama büyük paraların döndüğü bir sektörde işler yolunda gitmiyorsa buna çözüm bulunmak zorunda." şeklinde konuştu.
Guardiola, takım olarak zirve mücadelesini sürdüreceklerini de vurgulayarak, "Mücadele etmek için yeterince gücüm var. Ama işler yolunda gitmezse, 'Bunu başaramadım ve yerime başkası gelecek' diyeceğim. Bu tür durumlar dünyada her teknik adamın başına gelebiliyor. Maçları kazanamazsak hayatımda ilk kez kovulabilirim." değerlendirmesinde bulundu.
Son iki lig maçından puan çıkaramayan Manchester City, lider Chelsea'nin 7 puan gerisinde yer alıyor.
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:32
- Şampiyonluk böyle gidiyor!
Toplam 44
Yorum
YAVŞAK Senin Şampiyon olacagını kim söyledi
- Emre Çolak yoklaması
Toplam 7
Yorum
/*/ emre fenerde yararlı olur. selçuk nedeniyle gs de barınama dı.
- Şampiyonluk böyle gidiyor!
Toplam 44
Yorum
çakır yanlış yaptı. çakır buz gibi golü yedi..bence maçtan önce rovaşata golünü iptal etmişti bile..şartlanma bu..rakip oyuncu bile şaşırmıştır bu karara..ayıp yahu..
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