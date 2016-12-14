 Chelsea ve M. City'ye para cezası! – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    ve M. City'ye para cezası!

    Chelsea ve M. City'ye para cezası!

    (FA) 'ye 100 bin, 'ye ise 35 bin sterlin para cezası verdi.

    FA'dan yapılan açıklamada, 3 Aralık tarihinde oynanan lig maçının 90+5. dakikasında, iki takım futbolcularının kışkırtıcı tutumlarından dolayı Kulübüne 100 bin, Kulübüne ise 35 bin sterlin para cezası verildiği bildirildi.

    Manchester City, Cahill'in kendi kalesine attığı golle öne geçtiği maçta Costa, Willian ve Hazard'ın kaydettiği gollerle Chelsea'ye 3-1 mağlup olmuş ve sahasındaki ilk yenilgisini almıştı.

    Karşılaşmanın son dakikalarında ev sahibi ekipten Agüero, Chelseali David Luiz'e sert müdahalesi sonrası kırmızı kart görmüş, sonrasında yaşanan arbedede Manchester City'nin orta saha oyuncusu Fernandinho da hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırılmıştı.

    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:32
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