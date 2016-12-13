Yaya Toure trafikten 1,5 yıl men edildi

Toure, kişisel internet sitesinden, 28 Kasım'da Londra'nın doğusundaki Dagenham semtinde göz altına alındığı alkollü araç kullanma suçlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü'nü 4 kez kazanan Toure, inancı gereği alkol kullanmamasına rağmen suçlamalara itiraz etmeyeceğini belirterek, "Alkollü araç kullanmak ciddi bir suç. Alkol, istem dışı olarak vücuduma girmiş olsa da men ve para cezasını kabul ediyorum. Düştüğüm bu durumdan dolayı özür diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İngiliz basını ise 33 yaşındaki futbolcuya, dün Barkingside mahkemesinde gerçekleşen duruşmada 1,5 yıl trafikten men ve 54 bin sterlin para cezası verildiğini paylaştı.