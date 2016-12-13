Yaya Toure trafikten 1,5 yıl men edildi
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle trafikten 1,5 yıl men edildi.
Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü'nü 4 kez kazanan Toure, inancı gereği alkol kullanmamasına rağmen suçlamalara itiraz etmeyeceğini belirterek, "Alkollü araç kullanmak ciddi bir suç. Alkol, istem dışı olarak vücuduma girmiş olsa da men ve para cezasını kabul ediyorum. Düştüğüm bu durumdan dolayı özür diliyorum." ifadelerine yer verdi.
İngiliz basını ise 33 yaşındaki futbolcuya, dün Barkingside mahkemesinde gerçekleşen duruşmada 1,5 yıl trafikten men ve 54 bin sterlin para cezası verildiğini paylaştı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 15:57
- Derin darbe
Toplam 86
Yorum
babuş o dynamo kiev 2006-2007 sezonunda Fenerbahçeyi ön eleme turlarında şampiyonlar ligi dışında bırakmıştı. haklısın, 2. sınıf bir takımı elemişlerdi, her hangi bir başarıları yok :)
- Yekta’dan 2 yıllık gol
Toplam 5
Yorum
sasa ya bu çakıra avrupada maç veriyorlar ya şaşıyorum adam türkiyede yetersiz ne avrupası
- Advocaat: "TV'de izledim yüzde yüz gol"
Toplam 38
Yorum
gfb TFF başkanı ve MHK bakanları değişmeden şampiyon değişmez geçen senede aynı senaryo
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