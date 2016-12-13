 Terry ile Chelsea'nin yolları ayrılıyor – Fotomaç – 13 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Terry ile Chelsea'nin yolları ayrılıyor

    Terry ile Chelsea'nin yolları ayrılıyor

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, emektar oyuncusu John Terry ile yollarını sezon sonunda ayırmaya hazırlanıyor.

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Chelsea'de 1998 yılından bu yana forma giyen 36 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek kontratının yenilenmeyeceği belirtildi.

    Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 5 lig maçında forma giyebilen Terry'ye, Çin ekibi Shanghai Shenhua tarafından 12 milyon sterlinlik teklif geldiği ve İngiliz futbolcunun bunu reddettiği de ifade edildi.

    Chelsea yönetimi, kaptanlığını yaptığı takımda 4 lig şampiyonluğu yaşayan Terry'ye sezon sonunda antrenörlük veya futbol elçiliği görevini vererek, deneyimli ismi kulüpte farklı rollerde kullanmayı planlıyor.

    İngiliz savunma oyuncusunun ise futbola devam edip etmeyeceği yönündeki kararını sezon sonunda gelecek tekliflere göre vermesi bekleniyor.

    Terry, Chelsea formasıyla bugüne kadar çıktığı 678 karşılaşmada 63 gol ve 29 asistlik bir performans sergilemişti.

    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 16:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terry ile Chelsea'nin yolları ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.