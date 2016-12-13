Terry ile Chelsea'nin yolları ayrılıyor

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Chelsea'de 1998 yılından bu yana forma giyen 36 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek kontratının yenilenmeyeceği belirtildi.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 5 lig maçında forma giyebilen Terry'ye, Çin ekibi Shanghai Shenhua tarafından 12 milyon sterlinlik teklif geldiği ve İngiliz futbolcunun bunu reddettiği de ifade edildi.

Chelsea yönetimi, kaptanlığını yaptığı takımda 4 lig şampiyonluğu yaşayan Terry'ye sezon sonunda antrenörlük veya futbol elçiliği görevini vererek, deneyimli ismi kulüpte farklı rollerde kullanmayı planlıyor.

İngiliz savunma oyuncusunun ise futbola devam edip etmeyeceği yönündeki kararını sezon sonunda gelecek tekliflere göre vermesi bekleniyor.

Terry, Chelsea formasıyla bugüne kadar çıktığı 678 karşılaşmada 63 gol ve 29 asistlik bir performans sergilemişti.