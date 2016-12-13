Terry ile Chelsea'nin yolları ayrılıyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, emektar oyuncusu John Terry ile yollarını sezon sonunda ayırmaya hazırlanıyor.
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 5 lig maçında forma giyebilen Terry'ye, Çin ekibi Shanghai Shenhua tarafından 12 milyon sterlinlik teklif geldiği ve İngiliz futbolcunun bunu reddettiği de ifade edildi.
Chelsea yönetimi, kaptanlığını yaptığı takımda 4 lig şampiyonluğu yaşayan Terry'ye sezon sonunda antrenörlük veya futbol elçiliği görevini vererek, deneyimli ismi kulüpte farklı rollerde kullanmayı planlıyor.
İngiliz savunma oyuncusunun ise futbola devam edip etmeyeceği yönündeki kararını sezon sonunda gelecek tekliflere göre vermesi bekleniyor.
Terry, Chelsea formasıyla bugüne kadar çıktığı 678 karşılaşmada 63 gol ve 29 asistlik bir performans sergilemişti.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 16:52
- Ruslardan Fenerbahçe yorumu
Toplam 3
Yorum
muhittin bence krasnador feneri eler...keşke fener elese de şampiyonluk yolunda beşiktaşa rakip olmasa...
- Derin darbe
Toplam 92
Yorum
BEŞİKTAŞLI ÇOCUKĞUMUZU GENÇLİĞİMİZ HAKEMLERLE ELİMİZDE ALINAN ŞAİBELİ ŞAMPYONLUKLARINIZI SEYRETMEKLE GEÇTİ. ELBET BUNUN HESABINI VERECEKSİNİZ. AZİZ FALAN HİKAYE ARKANIZA YASLANIN SEYREDİN BUNDAN SONRA. ANTİBJK.
- Derin darbe
Toplam 92
Yorum
BEŞİKTAŞLI SENİN ACIMA DUYGUNU SEVERLER. ACIYACAKSAN KENDİNE ACI ANTİBJK.
Terry ile Chelsea'nin yolları ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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