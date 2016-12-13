Azpilicueta, Chelsea'yle nikah tazeledi

Londra kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Azpilicueta'nın sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Cesar Azpilicueta, Premier Lig'de yarın deplasmanda oynayacakları Sunderland karşılaşmasında görev alması halinde Chelsea formasıyla 200. maçına çıkacak.

İspanya Milli Takımı'nda görev yapan savunma oyuncusu, daha önce de ülkesinin Osasuna ve Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarında forma giymişti.