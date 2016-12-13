 Azpilicueta, Chelsea'yle nikah tazeledi – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Azpilicueta, Chelsea'yle nikah tazeledi

    Azpilicueta, Chelsea'yle nikah tazeledi

    İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, İspanyol futbolcusu Cesar Azpilicueta ile 3,5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

    Londra kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Azpilicueta'nın sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

    Cesar Azpilicueta, Premier Lig'de yarın deplasmanda oynayacakları Sunderland karşılaşmasında görev alması halinde Chelsea formasıyla 200. maçına çıkacak.

    İspanya Milli Takımı'nda görev yapan savunma oyuncusu, daha önce de ülkesinin Osasuna ve Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarında forma giymişti.

    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 16:52
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