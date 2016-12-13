Azpilicueta, Chelsea'yle nikah tazeledi
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, İspanyol futbolcusu Cesar Azpilicueta ile 3,5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Cesar Azpilicueta, Premier Lig'de yarın deplasmanda oynayacakları Sunderland karşılaşmasında görev alması halinde Chelsea formasıyla 200. maçına çıkacak.
İspanya Milli Takımı'nda görev yapan savunma oyuncusu, daha önce de ülkesinin Osasuna ve Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarında forma giymişti.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 16:52
- G.Ssaray, 24 Erzincanspor'a konuk olacak
Toplam 3
Yorum
metinn cango var ni kuyruk acin ya nedir nediiir desem aslinda aziz yildirim gibi hos oda söyluyor ama uygulayamiyor cunku isimi gb nin genc taakimal cikacaksiinyedekelrle degil onlarda birsey veremiyor birseyde kazanmaiyrosun as takimdakilerinin bir mac oynama maaliyetleride cok yuksek kolay degil.
- FIFA Ballon d'Or 2016'nın sahibi Ronaldo
Toplam 3
Yorum
hüsamettin Arkadaşlar messi de oylamada vardı. Messi geçti derken orada geçti diyor yoksa sayıda değil.
- Derin darbe
Toplam 93
Yorum
Düsseldorf'lu Bir takimin hakkinin yendigini söylemek icin illede sampiyonluga mi oynamasi lâzim ? Fenerin, 6 pasta yere indirilen oyuncusunu daha baska nasil indirmek lâzimki penalti verilsin ? SOW'un ayaginin kaval kemigide TOPA VURDUKTAN SONRA Antalya'li oyuncunun alniyla temas ettigini söylemek icinde Fenerli olmak gerekmez ! Yanliz, KASITLI olduklarini söyleyemeyiz ! Fakat , pozisyonlara UZAK KALARAK VERDIGI YANLIS KARARLAR'la Fener hakettigi puanlari maalesef alamamis !
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