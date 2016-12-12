 Devler onun için kapışıyor – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Devler onun için kapışıyor

    Devler onun için kapışıyor
    'in sözleşme yenileme teklifinin ardından zam isteyen Mesut Özil için 'ın devreye girdiği iddia edildi. ManU'yu çalıştıran Jose Mourinho'nun Real Madrid'ten öğrencisi Mesut'u ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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