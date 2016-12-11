ManU, Tottenham'ı tek golle geçti

Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 29. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Manchester United'da golün sahibi Mkhitaryan, 83. dakikada ciddi bir sakatlık geçirip yerini Eric Bailly'ye bırakmak zorunda kaldı. Karşılaşmada başka gol olmayınca, Manchester United sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 3 haftalık galibiyet hasretine son veren Manchester United ayrıca, evinde 4 maç sonra kazandı.

Manchester United puanını 24'e çıkarırken, Tottenham ise 27 puanda kaldı.

Ligde oynanan diğer maçlarda ise lider Chelsea, konuk ettiği West Bromwich'i 76. dakikada Diego Costa'nın attığı golle 1-0 yenerek, üst üste 9. galibiyetini elde etti. Southampton da sahasında Middlesbrough'u 1-0'lık skorla geçti.