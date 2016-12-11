 ManU, Tottenham'ı tek golle geçti – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    ManU, Tottenham'ı tek golle geçti

    ManU, Tottenham'ı tek golle geçti

    İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United, sahasında Tottenham'ı 1-0 yendi.

    Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 29. dakikada Henrikh 'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    Manchester United'da golün sahibi Mkhitaryan, 83. dakikada ciddi bir sakatlık geçirip yerini Eric Bailly'ye bırakmak zorunda kaldı. Karşılaşmada başka gol olmayınca, Manchester United sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla ligde 3 haftalık galibiyet hasretine son veren Manchester United ayrıca, evinde 4 maç sonra kazandı.

    Manchester United puanını 24'e çıkarırken, Tottenham ise 27 puanda kaldı.

    Ligde oynanan diğer maçlarda ise lider Chelsea, konuk ettiği West Bromwich'i 76. dakikada Diego Costa'nın attığı golle 1-0 yenerek, üst üste 9. galibiyetini elde etti. Southampton da sahasında Middlesbrough'u 1-0'lık skorla geçti.

    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:27
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