Chelsea'de zaferin mimarı Costa
İngiltere Premier Lig 15. hafta mücadelesinde Chelsea sahasında West Bromwich Albion'u konuk etti.
Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmadaki tek gol, Chelsea'nin Brezilyalı yıldızı Diego Costa'dan geldi.
Maçtan 1-0 galip ayrılan ve 37 puana ulaşan lider Chelsea böylece en yakın takipçisi 34 puanlı Arsenal'le puan farkını 3'e çıkarmış oldu.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 17:28
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Toplam 1
Yorum
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, yasin hariç iyi kadro
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 17
Yorum
mehmetfb ahmet edendi kiev maçından sonra sesin çıkmıyodu ama hakemler senin için bişey yaptımı göğsünüzü gere gere anlatırsınız apaçık herşey ortada türkiyede hakemler olmasa siz bi hiçsiniz
- Alın terimizle kazandık
Toplam 8
Yorum
mehmetfb 2 saçma penaltı verimeyen kırmızı kartlarınız ve alınteri vay beeeeeeeeeeeeeee şenool ve bjk gerisi size kalmış
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