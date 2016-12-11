Chelsea'de zaferin mimarı Costa

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmadaki tek gol, Chelsea'nin Brezilyalı yıldızı Diego Costa'dan geldi.

Maçtan 1-0 galip ayrılan ve 37 puana ulaşan lider Chelsea böylece en yakın takipçisi 34 puanlı Arsenal'le puan farkını 3'e çıkarmış oldu.