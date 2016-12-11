 Chelsea'de zaferin mimarı Costa – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Chelsea'de zaferin mimarı Costa

    Chelsea'de zaferin mimarı Costa

    İngiltere Premier Lig 15. hafta mücadelesinde Chelsea sahasında West Bromwich Albion'u konuk etti.

    Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmadaki tek gol, Chelsea'nin Brezilyalı yıldızı Diego Costa'dan geldi.

    Maçtan 1-0 galip ayrılan ve 37 puana ulaşan lider Chelsea böylece en yakın takipçisi 34 puanlı Arsenal'le puan farkını 3'e çıkarmış oldu.

    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 17:28
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