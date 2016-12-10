Arsenal mutlu 'Mesut' zirveye
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in bir gol attığı karşılaşmada Arsenal, konuk ettiği Stoke City'yi 3-1 yendi
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Arsenal, sahasında Stoke City'yi 3-1 mağlup ederek, maç fazlası ve averajla liderliğe yükseldi.
Ligde 13 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Arsenal, son 2 maçtan galibiyetle ayrılan Stoke City ile Emirates Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Stoke Cityli Charlie Adam'ın 29. dakikada penaltıdan kaydettiği golle maçta 1-0 yenik duruma düşen Arsenal, Theo Walcott'un 42. dakika attığı golle beraberliği sağladı ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
Mücadelenin 49. dakikasında sahneye çıkan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, ceza sahası içinden şık bir kafa vuruşuyla ağları havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Londra ekibiyle bu sezon ligdeki 5. golüne imza attı.
Arsenal, ikinci yarıda oyuna dahil olan 20 yaşındaki Nijeryalı hücumcu Alex Iwobi'nin 75. dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Üst üste 3. galibiyetini alan Arsenal, puanını 34'e yükseltti. Bu sezon ligdeki 6. mağlubiyetini yaşayan Stoke City ise 19 puanda kaldı.
*Mesut Özil'in kafa vuruşu, Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie'nin 2014 Dünya Kupası'nda İspanya karşısında attığı kafa golüne benzerliğiyle dikkat çekti.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:12
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Toplam 4
Yorum
mavis yarin macda kazanacayiz haydi cimbommm sov zamanin
- Prim kadar ceza
Toplam 4
Yorum
1903 N51 bu artisti kadro dışı bırakılıp, devre arasına kadar CENK ve ÖMER ile yoluma bakar. devre arasında GOMEZ'i transfer ederım. bunu da geri yollarım
- Akıllı ol oğlum ne yapıyorsun!
Toplam 15
Yorum
fener düşmanlarına cevap veren fenerli genç Hangi takımlısın bilmem ama fenerbahçe m.united ın olduğu grubu lider bitirdi biliyorsun değil mi
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