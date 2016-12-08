Wenger, Sanchez ve Mesut için umutlu

Fransız teknik adam, cumartesi günü ligde oynayacakları Stoke City maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, kulübün sözleşme yenilemek istediği iki futbolcunun durumuyla ilgili soruları yanıtladı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Şilili golcü Sanchez'in sözleşmesinin bitmesine 1,5 yıl olduğunu hatırlatan 67 yaşındaki Wenger, "18 ay futbolda çok uzun bir süre. Bu futbolcular, 18 ay daha buradalar, umarım daha da fazla olurlar. Problem olacağını düşünmüyorum." dedi.

İki futbolcuyla ilgili sürecin özel ve gizli olduğunu belirten Wenger, Mesut Özil ve Sanchez gibi büyük futbolcuların istedikleri kulüpte forma giyme ve çok para kazanma ayrıcalıklarının olduğunu kaydetti.

Adı yeniden Real Madrid ile anılmaya başlanan Mesut Özil ve Sanchez ile sözleşme imzalamak için isteyen Arsenal'ı zorlu bir süreç bekliyor. İngiliz basını, haftalık 140 bin sterlin kazanan Mesut Özil ile haftalık 130 bin sterlin alan Sanchez'in 90 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle rekor kırarak Manchester United'a gelen ve haftalık 290 bin sterlin kazanan Pogba ile benzer bir sözleşme imzalamak istediklerini iddia etti.

- Mesut veriyor, Sanchez atıyor

İspanya'nın Real Madrid takımından 42 milyon sterline transfer edilen 28 yaşındaki Mesut Özil, geçen sezon üst üste 7 maçta asist yaparak Premier Lig tarihinde rekor kırdı. Üç kez kupa sevinci yaşadığı Real Madrid takımında 27 gol atan Mesut Özil, Londra ekibinde ise 28 gole ulaştı. Mesut Özil, Arsenal formasıyla en çok asist yapan futbolcular arasında yedinci sırada yer alıyor.

2014 yılının temmuz ayında 32 milyon sterlin bonservis bedeliyle Barcelona'dan Arsenal'e transfer olan Sanchez ise ligde çıktığı son 24 maçta ürettiği skorla ya da verdiği asistle 24 gole katkı sağladı. Puan cetvelinde lider Chelsea'yi 3 puan geriden takip eden Arsenal, 27 yaşındaki futbolcunun bu sezon gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Arsenal formasıyla ligde 40 gol atan Sanchez, kulüp tarihinin en çok gol atan futbolcuları arasında 10. sırada bulunuyor.

Son üç sezondur Arsenal'da birlikte forma giyen ve ligde en çok pas trafiği yapan futbolcuların başında gelen Mesut Özil ve Alexis Sanchez, geçen sezon toplam 19 gol ve 23 asistlik, bu sezon da 15 gol ve 6 asistlik performanslarıyla Londra ekibinin skor yüküne büyük katkı sağladı.