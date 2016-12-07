Matt Le Tissier'den itiraf!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın eski futbolcularından Matt Le Tissier, altyapısından yetiştiği takımında cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti.

Kariyerinde 1986–2002 yılları arasında Southampton formasını giyen 48 yaşındaki Le Tissier, İngiliz basınına verdiği demeçte, altyapı antrenörü Bob Higgins'in kendisine çıplak halde masaj yaptığını söyledi.

Yaşadıklarını "mide bulandırıcı" olarak niteleyen Le Tissier, "Başkalarının önünde soyunmak istemiyorsunuz. Dolayısıyla kendimi çok rahatsız hissettiğimi anımsıyorum." ifadesini kullandı.

Bury ve Sheffield United'ın eski futbolcusu Andy Woodward'ın, futbola başladığı dönemde teknik direktör Barry Bennell'in cinsel istismarlarına maruz kaldığını açıklamasıyla başlayan İngiliz futbolundaki pedofili ve cinsel istismar tartışmalarında, 17 polis ekibi görev yapıyor.

Çocukları korumak için 1884 yılında başkent Londra'da kurulan Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC), bu konuyla ilgili oluşturduğu şikayet hattına 23-29 Kasım tarihlerinde 860 ihbar aldığını bildirmişti.