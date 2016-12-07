Matt Le Tissier'den itiraf!
Southampton'ın eski futbolcularından Le Tissier, altyapısından yetiştiği takımında cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın eski futbolcularından Matt Le Tissier, altyapısından yetiştiği takımında cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti.
Kariyerinde 1986–2002 yılları arasında Southampton formasını giyen 48 yaşındaki Le Tissier, İngiliz basınına verdiği demeçte, altyapı antrenörü Bob Higgins'in kendisine çıplak halde masaj yaptığını söyledi.
Yaşadıklarını "mide bulandırıcı" olarak niteleyen Le Tissier, "Başkalarının önünde soyunmak istemiyorsunuz. Dolayısıyla kendimi çok rahatsız hissettiğimi anımsıyorum." ifadesini kullandı.
Bury ve Sheffield United'ın eski futbolcusu Andy Woodward'ın, futbola başladığı dönemde teknik direktör Barry Bennell'in cinsel istismarlarına maruz kaldığını açıklamasıyla başlayan İngiliz futbolundaki pedofili ve cinsel istismar tartışmalarında, 17 polis ekibi görev yapıyor.
Çocukları korumak için 1884 yılında başkent Londra'da kurulan Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC), bu konuyla ilgili oluşturduğu şikayet hattına 23-29 Kasım tarihlerinde 860 ihbar aldığını bildirmişti.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:29
- "Kötü sonucun tek sorumlusu benim"
Toplam 144
Yorum
Ertan Önce bizler aynada kendimize bakacağız, sonra dışarıdakilere sıra gelecek. Her hafta kulüpler feryad ediyor. İŞTE BU SEBEPLERDEN.
- Cimbom'a yeni Keita
Toplam 25
Yorum
isminiz Paran varsa al
- Dirk Kuyt: "F.Bahçe ile birlikte turlarsak güzel olur"
Toplam 6
Yorum
SÜPER_FENER SENİ ÇOK SEVİYORUZ AMA DÜNYA BİR YANA FENER BİR YANA
Matt Le Tissier'den itiraf! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.