M.City'li oyunculara ceza yağdı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Arjantinli futbolcu Sergio Agüero dört, Brezilyalı takım arkadaşı Fernandinho ise üç maç men cezası aldı.
İngiltere Futbol Federasyonu, geçen hafta oynanan ve 3-1 Chelsea'nin galibiyetiyle sona eren müsabakada Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz'e yaptığı faul nedeniyle 28 yaşındaki Agüero'ya dört maç, çıkan arbedede kırmızı kart gören Fernandinho'ya ise üç maç men cezası verdi. Arjantinli yıldız, takımının Leicester City, Watford, Arsenal ve Hull City ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.
Ligin üçüncü haftasındaki West Ham United maçında rakibine yaptığı hareket nedeniyle daha önce 3 maç men cezası alan Agüero, tüm kulvarlarda geçen sezon 29, bu sezon ise 16 kez fileleri havalandırdı.
Manchester City, Cahill'in kendi kalesine attığı golle öne geçtiği maçta Costa, Willian ve Hazard'ın kaydettiği gollerle Chelsea'ye 3-1 mağlup olmuş ve sahasındaki ilk yenilgisini almıştı.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:33
- ''Hakemler rakipten''
Toplam 115
Yorum
bj sanki senin sutun var sanki tek kale oynadin yavv arkada bu fenerliler neden budar kibirli
- Galatasaray'da G.Antep mesaisi başladı
Toplam 6
Yorum
........ EVET GS YIN GAZİANTEP MASKARALIĞI BAŞLAMIŞ. GÖRECEĞİZ NE MASKARA HALLERE DÜŞECEKLERİNİ.
- Beşiktaş'ın oyun sistemi değişti
Toplam 8
Yorum
çağlar bjk advers sen hangi takımlısın önce onu söyle
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