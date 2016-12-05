 M.City'li oyunculara ceza yağdı! – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    05 Aralık 2016, Pazartesi
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    M.City'li oyunculara ceza yağdı!

    M.City'li oyunculara ceza yağdı!

    ekiplerinden 'de forma giyen Arjantinli futbolcu dört, Brezilyalı takım arkadaşı ise üç maç men cezası aldı.

    İngiltere Futbol Federasyonu, geçen hafta oynanan ve 3-1 Chelsea'nin galibiyetiyle sona eren müsabakada Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz'e yaptığı faul nedeniyle 28 yaşındaki Agüero'ya dört maç, çıkan arbedede kırmızı kart gören 'ya ise üç maç men cezası verdi. Arjantinli yıldız, takımının Leicester City, Watford, Arsenal ve Hull City ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

    Ligin üçüncü haftasındaki West Ham United maçında rakibine yaptığı hareket nedeniyle daha önce 3 maç men cezası alan Agüero, tüm kulvarlarda geçen sezon 29, bu sezon ise 16 kez fileleri havalandırdı.

    , Cahill'in kendi kalesine attığı golle öne geçtiği maçta Costa, Willian ve Hazard'ın kaydettiği gollerle Chelsea'ye 3-1 mağlup olmuş ve sahasındaki ilk yenilgisini almıştı.

    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:33
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