 Manchester United "1-1" eriyor! – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    "1-1" eriyor!

    Manchester United "1-1" eriyor!

    'nin A Grubu'ndaki rakiplerinden deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

    , 'in 14. haftasında 'a konuk oldu.

    Manchester ekibi, 42. dakikada Zlatan Ibrahimovic'in attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Everton 89. dakikada Leighton Baines'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla bir puanı kurtardı.

    Ligde Arsenal ve West Ham United maçlarının ardından Everton deplasmanından da 1-1'lik beraberlikle ayrılan Manchester United, 21 puanla 6. sırada yer aldı. Everton ise 20 puanla 8. sırada kaldı.

    Premier ligde bugün oynanan diğer maçta, Liverpool deplasmanda Bournemouth'a 4-3 yenildi. 75. dakikaya 3-1 önde giren Liverpool, son 15. dakikada kalesinde 3 gol birden görüp karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrıldı.

    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:44
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