 Liverpool'a ağır darbe! – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    'a ağır darbe!

    Liverpool'a ağır darbe!

    'de , deplasmanında 3-1 öne geçmesine rağmen beklemediği bir yenilgi aldı.

    76. dakikaya 3-1 önde giren , sahadan yenilgi ile ayrıldı. Zirvedeki rakiplerinin birbiriyle karşılaştığı haftayı değerlendirmek isteyen Liverpool, Mane ve Origi'nin bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 56'da Wilson ile farkı bire indirdi. Emre 5 dakika sonra gelişine sert bir şutla Liverpool'u rahatlattı.

    Ancak 76. dakikadan sonra her şey tersine döndü. Önce Fraser farkı bire indirdi. 3 dakika sonra da Cook skoru 3-3'e getirdi. Uzatmalarda Cook'un kaleciden dönen topunu tamamlayan Ake skoru 4-3'e getirerek zoru başardı.

    Liverpool, bu ağır yenilgiyle 30 puanda kaldı ve büyük bir avantajı tepmiş oldu.

    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:39
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