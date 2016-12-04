Liverpool'a ağır darbe!
Premier Lig'de Liverpool, Bournemouth deplasmanında 3-1 öne geçmesine rağmen beklemediği bir yenilgi aldı.
76. dakikaya 3-1 önde giren Liverpool, sahadan yenilgi ile ayrıldı. Zirvedeki rakiplerinin birbiriyle karşılaştığı haftayı değerlendirmek isteyen Liverpool, Mane ve Origi'nin bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 56'da Wilson ile farkı bire indirdi. Emre 5 dakika sonra gelişine sert bir şutla Liverpool'u rahatlattı.
Ancak 76. dakikadan sonra her şey tersine döndü. Önce Fraser farkı bire indirdi. 3 dakika sonra da Cook skoru 3-3'e getirdi. Uzatmalarda Cook'un kaleciden dönen topunu tamamlayan Ake skoru 4-3'e getirerek zoru başardı.
Liverpool, bu ağır yenilgiyle 30 puanda kaldı ve büyük bir avantajı tepmiş oldu.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:39
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Hakan Görüntüyü tekrar izlerseniz anlarsınız. En fazla dikkatsiz davrandığı için sarı verilir bu pozisyona. Ben dikkatle baktım, rvp adımını tamamlayacaktı, birden birşeye bastığını farketti :-) ve şaşırdı.hasan ali sarı, quaresmanın sarısı yanlış, tosiç kırmızı...budur
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