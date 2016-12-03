 Londra derbisini Arsenal farklı kazandı – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Londra derbisini farklı kazandı

    Londra derbisini Arsenal farklı kazandı

    'in 14. haftasında oynanan derbi maçta , deplasmanda 'ı 5-1 mağlup etti.

    Türk asıllı Alman futbolcu 'in 24. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan 'de ikinci yarıda Şilili oyuncu Alexis Sanchez, 14 dakika 29 saniye içinde 3 gol atarak "hat-trick" yaptı. Arsenal'in diğer golünü Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Andy Carroll'dan geldi.

    Derbi maçtan farklı galibiyetle ayrılan Arsenal, 31 puan ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselirken, düşme hattının bir puan üstünde yer alan Slaven Bilic'in çalıştırdığı 12 puanda kaldı.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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