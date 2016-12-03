Londra derbisini Arsenal farklı kazandı
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında oynanan derbi maçta Arsenal, deplasmanda West Ham United'ı 5-1 mağlup etti.
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in 24. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Arsenal'de ikinci yarıda Şilili oyuncu Alexis Sanchez, 14 dakika 29 saniye içinde 3 gol atarak "hat-trick" yaptı. Arsenal'in diğer golünü Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Andy Carroll'dan geldi.
Derbi maçtan farklı galibiyetle ayrılan Arsenal, 31 puan ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselirken, düşme hattının bir puan üstünde yer alan Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United 12 puanda kaldı.
Derbi maçtan farklı galibiyetle ayrılan Arsenal, 31 puan ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselirken, düşme hattının bir puan üstünde yer alan Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United 12 puanda kaldı.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe'den bir oyuncu daha gelmek istedi''
Toplam 9
Yorum
melih Tolgaya yapilan faul kirmizi kart degilmiydi.arkadan adamin ayagina basilmis bilerek
- Şenol Güneş, yine kazanamadı!
Toplam 3
Yorum
bjkli hakem desteginide yeneydiniz koca m unitedi yendiniz gec bu bos laflari
- Quaresma cezalı duruma düştü
Toplam 7
Yorum
saçma sarı kart hakem kimin neyin talimatını aldıysa geldi sarı gösterdi hiç yok yere
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