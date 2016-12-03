2 kırmızı kartın çıktığı maçta Maviler, City'i devirdi
Chelsea, güçlü rakibi Manchester City'i deplasmanda 3-1 yendi ve liderlik koltuğuna oturdu. Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan maça ilk 11'de başlarken, 76. dakikada yerini Yaya Toure'ye bıraktı.
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasının en önemli maçında Manchester City, sahasında Chelsea'yi ağırladı.
Şampiyonluğun en önemli adayları arasında yer alan iki takımın mücadelesi 3-1 Chelsea'nin üstünlüğüyle sona erdi.
Mücadeleye hızlı başlayan Manchester City, rakip kalede baskı kursa da aradığı golü 45. dakikaya kadar bulamadı. 45. dakikada Gary Cahill'in kendi kalesinde attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi takım ilk yarıyı bu skorla tamamladı.
İkinci yarıya ilk yarıdaki görüntüsünün tersine daha atak bir futbolla başlayan Chelsea, 60. dakikada Diego Costa ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. 70'te ise bu kez ilk golü atan Diego Costa'nın asistinde Willian topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 2-1 Skoru belirleyen isim ise 90. dakikada sahneye çıkan yıldız oyuncu Eden Hazard oldu ve konuk ekip sahadan 3 puanla ayrıldı.
90+7. dakikada Sergio Agüero ve Fernandinho'nun kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamlayan Manchester City, bu sonuçla zirve yarışında ağır bir yara alırken 30 puanla haftayı tamamladı. Chelsea ise puanını 34'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:59
- Suçlu biziz
Toplam 7
Yorum
mustafa SUC SIZIN OLURMU SUCLUYU BEN BULDUM SUCLU GUMUŞHANE SPOR COK AYIP ETTILER SIZI YENMEKLE UZULUYORUM AMA KARDESLARIM FUTBOLDA HERSEYVAR KOTU OYNAMADIK OLMAYINCA OLMAZ ATABILSEKK 5 OLURDU BIRISIDE ESTABANI TUTSUN ARKADASLAR SIZLER INANIYORUMKI BIZDENCOK UZULUYORSUNUZ SIMDI DIRILIŞ ZAMANI VAHLANMADEYIL 3 MAC 21 PUAN KONUSDURMAYIN INSANLARI VE UZMEYIN BIZLERI
- Derbi değil, Kiev önemli
Toplam 7
Yorum
Spor Sever Arkadas Yilmaz hoca gercekten buyuk Adam, Herseye okadar farkli ve guzel yorumlar yapiyorki sasiriyorum GS yi Adam Eder
- Beşiktaş'tan tarihe geçen hareket!
Toplam 1
Yorum
DobRa 3-0 öndeyken oyuncu çıkarıyoruzda merak edilen durum 3-3 yada 3-2 iken de bu centilmenlik yapılır mıydı..?
2 kırmızı kartın çıktığı maçta Maviler, City'i devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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