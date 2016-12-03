2 kırmızı kartın çıktığı maçta Maviler, City'i devirdi

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasının en önemli maçında Manchester City, sahasında Chelsea'yi ağırladı.



Şampiyonluğun en önemli adayları arasında yer alan iki takımın mücadelesi 3-1 Chelsea'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadeleye hızlı başlayan Manchester City, rakip kalede baskı kursa da aradığı golü 45. dakikaya kadar bulamadı. 45. dakikada Gary Cahill'in kendi kalesinde attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi takım ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci yarıya ilk yarıdaki görüntüsünün tersine daha atak bir futbolla başlayan Chelsea, 60. dakikada Diego Costa ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. 70'te ise bu kez ilk golü atan Diego Costa'nın asistinde Willian topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 2-1 Skoru belirleyen isim ise 90. dakikada sahneye çıkan yıldız oyuncu Eden Hazard oldu ve konuk ekip sahadan 3 puanla ayrıldı.

90+7. dakikada Sergio Agüero ve Fernandinho'nun kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamlayan Manchester City, bu sonuçla zirve yarışında ağır bir yara alırken 30 puanla haftayı tamamladı. Chelsea ise puanını 34'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.