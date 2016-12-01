 Tottenham, Kane ile sözleşme yeniledi – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Tottenham, Kane ile sözleşme yeniledi

    Tottenham, Kane ile sözleşme yeniledi

    ekiplerinden , golcü futbolcusu ile sözleşme yeniledi.

    Kuzey Londra ekibi ve İngiltere Milli Takımı'nın golcü futbolcularından 23 yaşındaki Kane, altyapısından yetiştiği kulübüyle 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Geçen sezon attığı 25 golle altın ayakkabının sahibi olan yıldız oyuncunun alacağı ücret hakkında açıklama yapılmazken, İngiliz basını futbolcunun haftalık 100 bin sterlinden fazla kazanacağını öne sürdü.

    Bu sezon ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de toplam 10 maçta sahaya çıkan Kane, altı kez rakip fileleri havalandırdı.

    Başkent temsilcisinde 2009 yılından beri 137 maça çıkıp 70 gol atan Kane, milli takımda 17 kez forma giydi.

    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:25
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