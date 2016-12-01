Tottenham, Kane ile sözleşme yeniledi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, golcü futbolcusu Harry Kane ile sözleşme yeniledi.
Kuzey Londra ekibi ve İngiltere Milli Takımı'nın golcü futbolcularından 23 yaşındaki Kane, altyapısından yetiştiği kulübüyle 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Geçen sezon attığı 25 golle altın ayakkabının sahibi olan yıldız oyuncunun alacağı ücret hakkında açıklama yapılmazken, İngiliz basını futbolcunun haftalık 100 bin sterlinden fazla kazanacağını öne sürdü.
Bu sezon ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de toplam 10 maçta sahaya çıkan Kane, altı kez rakip fileleri havalandırdı.
Başkent temsilcisinde 2009 yılından beri 137 maça çıkıp 70 gol atan Kane, milli takımda 17 kez forma giydi.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:25
- Umutlarını söndürün
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Yorum
Halil ibrahim Adamsın şenol hoca
- Chedjou’dan Elazığ'a hediye
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Yorum
......... BU HOCA GS YIN BAŞINDA HALA DURACAK MI. BU HOCA ERSUN YENAL DAN HİÇ DERS ALMIYOR MU . BU ADVOCAAT IN YARDIMCI HOCASI.
- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Hüseyin Göçek!
Toplam 12
Yorum
Sarı Kanarya_E BEŞİKTAŞ Maça Çıkmadan 3 Gol Atmış Zaten.. Bu Hakem Tam bir FENERBAHÇE Düşmanı.. Şimdiden 3 puan Beşiktaş'a hayırlı olsun.. Yazık...
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