 Manchester United Bilic'i üzdü – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Bilic'i üzdü

    Manchester United Bilic'i üzdü

    'nda oynanan çeyrek final müsabakalarında tur atladı, ise elendi.

    'nda başkent ekibi 'ı konuk eden , İbrahimoviç'in 2 ve 90+3, Martial'in de 48 ve 62. dakikalardaki golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti ve yarı finale çıkan taraf oldu. Hırvat teknik adam 'in çalıştırdığı konuk ekibin tek golünü 35. dakikada Fletcher kaydetti.

    Ev sahibi ekipte sezon başında transfer edilen ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun fazla şans vermediği Ermeni orta saha oyuncusu Mkhitaryan'ın ilk 11'de başladığı mücadelede, Alman futbolcu Schweinsteiger 86. dakikada Martial'ın yerine oyuna girerek bu sezon ilk kez forma giydi.

    Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in 18 kişilik kadroda yer almadığı maçta sahasında Southampton'ı ağırlayan ise 13. dakikada Clasie ve 38. dakikada Bertrand'ın golleriyle 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

    Southampton, 1987 yılından bu yana ilk kez kupada yarı finale yükselme başarısını gösterdi.

    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:17
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