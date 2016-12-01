Manchester United Bilic'i üzdü

Old Trafford Stadı'nda başkent ekibi West Ham United'ı konuk eden Manchester United, İbrahimoviç'in 2 ve 90+3, Martial'in de 48 ve 62. dakikalardaki golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti ve yarı finale çıkan taraf oldu. Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in çalıştırdığı konuk ekibin tek golünü 35. dakikada Fletcher kaydetti.

Ev sahibi ekipte sezon başında transfer edilen ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun fazla şans vermediği Ermeni orta saha oyuncusu Mkhitaryan'ın ilk 11'de başladığı mücadelede, Alman futbolcu Schweinsteiger 86. dakikada Martial'ın yerine oyuna girerek bu sezon ilk kez forma giydi.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in 18 kişilik kadroda yer almadığı maçta sahasında Southampton'ı ağırlayan Arsenal ise 13. dakikada Clasie ve 38. dakikada Bertrand'ın golleriyle 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

Southampton, 1987 yılından bu yana ilk kez kupada yarı finale yükselme başarısını gösterdi.