Jose Mourinho'ya kötü haber
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, West Ham United maçındaki uygunsuz davranışı nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.
Jose Mourinho, Manchester United'ın sahasında West Ham United'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın 27. dakikasında, hakemin Paul Pogba'ya sarı kart göstermesi üzerine yedek kulübesi önündeki su şişesini tekmelemiş ve ardından tribüne gönderilmişti.
Bu sezon hakeme itiraz ve demeçleri nedeniyle bir maç men ve 58 bin sterlin ceza alan Portekizli teknik adamın, 1 Aralık Perşembe gününe kadar kendisini savunma hakkı bulunuyor.
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 10:53
- Bu Sow başka
Toplam 8
Yorum
kara kartal Sow'u çok abartıyor Fenerbahçeli spor yazarları süper liğin son sıralarında bulunan hemde bir kişi eksik oynayan Çaykur Rize sporu her takım yenebilir. Sıkıysa gel de başakşehiri ,Bjk' yen. Biraz sıkar.Bu yorumumu dikkate almayacağınızı kesin biliyorum.
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 8
Yorum
cosan MANU macında 2.golü serbest vurustan kım attı acaba?
- Aboubakar kıymete bindi!
Toplam 7
Yorum
HCK / BJK YEMEZLEERRRRR, YEMEZLEERRRR.....!!! UFAK ATDA CİVCİVLERDE YESİN.....!!!! BEŞİKTAŞ SİZİN İÇİN MAALESEF BİR ŞANS OLDU....!!!! HANGİ FUTBOL BİLGİNİ ALDI İSE HAYRET Kİ, HAYRET...!!!
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