 Jose Mourinho'ya kötü haber – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Jose Mourinho'ya kötü haber

    Jose Mourinho'ya kötü haber

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, West Ham United maçındaki uygunsuz davranışı nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

    İngiltere Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, West Ham United maçında uygunsuz davranışta bulunduğu gerekçesiyle maçın hakemi tarafından tribüne gönderilen Jose Mourinho'nun disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.

    Jose Mourinho, Manchester United'ın sahasında West Ham United'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın 27. dakikasında, hakemin Paul Pogba'ya sarı kart göstermesi üzerine yedek kulübesi önündeki su şişesini tekmelemiş ve ardından tribüne gönderilmişti.

    Bu sezon hakeme itiraz ve demeçleri nedeniyle bir maç men ve 58 bin sterlin ceza alan Portekizli teknik adamın, 1 Aralık Perşembe gününe kadar kendisini savunma hakkı bulunuyor.

    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 10:53
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