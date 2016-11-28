ManU sahasında galibiyeti unuttu

Ligde en son iç saha galibiyetini eylül ayında alan Manchester United , Bilic'in çalıştırdığı West Ham United ile 1-1 berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Feyenoord'u 4-0'lık skorla geçerek moral bulan Manchester United, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United'ı Old Trafford Stadı'nda ağırladı.

Geçen hafta Arsenal ile 1-1 berabere kalan Manchester temsilcisi, 2. dakikada Sakho'nun erken golüyle geriye düştüğü mücadelenin 21. dakikasında Ibrahimovic'in topu filelere göndermesiyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda skoru değiştiremeyen Mourinho'nun öğrencileri, haftayı bir puanla kapadı. Sakho, Old Trafford Stadı'ndaki maçlarda Manchester United filelerini en erken havalandıran ikinci futbolcu oldu.

Ligde en son iç saha galibiyetini 24 Eylül'de Leicester City karşısında 4-1'lik skorla alan Manchester United, o tarihten bu yana sahasında oynadığı Stoke City, Burnley, Arsenal ve West Ham United maçlarından beraberlikle ayrıldı.

1990 yılından bu yana ilk kez sahasında üst üste 4 maçta galip gelemeyen ev sahibi ekip, ilk 13 haftada topladığı 20 puanla 1989-90 sezonundan bu yana en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Manchester United'ın sezon başında renklerine bağladığı Ermeni orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, 10 Eylül'deki Manchester derbisinden sonra ilk kez lig maçında forma giyerken, Mourinho'nun 18 kişilik kadroya aldığı Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger ise forma şansı bulamadı.

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Arsenal, sahasında ağırladığı Bournemouth'u Alexis Sanchez (2) ve Theo Walcott'un attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Bournemouth'un tek golünü ise penaltıdan Callum Wilson kaydetti. Tottenham ve Manchester United beraberliklerinin ardından ilk galibiyetini alan başkent ekibi, lider Chelsea'nin üç puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.



Günün diğer maçlarında Southampton sahasında Everton'ı, Stoke City de deplasmanda Watford'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti.