ManU sahasında galibiyeti unuttu
İngiltere Premier Lig'de oynanan 13. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında West Ham United ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Feyenoord'u 4-0'lık skorla geçerek moral bulan Manchester United, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United'ı Old Trafford Stadı'nda ağırladı.
Geçen hafta Arsenal ile 1-1 berabere kalan Manchester temsilcisi, 2. dakikada Sakho'nun erken golüyle geriye düştüğü mücadelenin 21. dakikasında Ibrahimovic'in topu filelere göndermesiyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda skoru değiştiremeyen Mourinho'nun öğrencileri, haftayı bir puanla kapadı. Sakho, Old Trafford Stadı'ndaki maçlarda Manchester United filelerini en erken havalandıran ikinci futbolcu oldu.
Ligde en son iç saha galibiyetini 24 Eylül'de Leicester City karşısında 4-1'lik skorla alan Manchester United, o tarihten bu yana sahasında oynadığı Stoke City, Burnley, Arsenal ve West Ham United maçlarından beraberlikle ayrıldı.
1990 yılından bu yana ilk kez sahasında üst üste 4 maçta galip gelemeyen ev sahibi ekip, ilk 13 haftada topladığı 20 puanla 1989-90 sezonundan bu yana en kötü sezon başlangıcını yaptı.
Manchester United'ın sezon başında renklerine bağladığı Ermeni orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, 10 Eylül'deki Manchester derbisinden sonra ilk kez lig maçında forma giyerken, Mourinho'nun 18 kişilik kadroya aldığı Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger ise forma şansı bulamadı.
Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Arsenal, sahasında ağırladığı Bournemouth'u Alexis Sanchez (2) ve Theo Walcott'un attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Bournemouth'un tek golünü ise penaltıdan Callum Wilson kaydetti. Tottenham ve Manchester United beraberliklerinin ardından ilk galibiyetini alan başkent ekibi, lider Chelsea'nin üç puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.
Günün diğer maçlarında Southampton sahasında Everton'ı, Stoke City de deplasmanda Watford'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti.
- 28 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:09
- Advocaat'tan Güneş'e: "Şikayet etme"
Toplam 24
Yorum
rapaiç Aynen katılıyorum,bende fanatiğim ama rakibe saygı duymak lazım
- ''Acı verici bir süreç olacak''
Toplam 41
Yorum
Mahmut DEĞERLİ Trabzon sevdasını bilen birisi olarak sadece sistem değişikliği yapılsa Trabzonspor'un başarı yakalayacağına eminim. Diyarbakır Silvan dan Trabzon aşkı ben Trabzon nun iyi yolda olduğunu ifade ederek Trabzon NUN başında iyi başkan iyi hoca bulunmakta başarı gelecek bundan eminim EN BÜYÜK TRABZONSPOR. BİZE HER YER TRABZON.
- Transfer fırtınası
Toplam 1
Yorum
manuel Bos transfer fenerden Van Der alinsin en iyi transfer olur. Ustune para bile verirler. Burak yilmaz ve selcuk inan trabzonspora geri donebilir yeni stadda onlar bakilsin
ManU sahasında galibiyeti unuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.