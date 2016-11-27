9 gollü maçta Swansea City güldü
Crystal Palace'ı konuk eden Swansea City, 3-1 öne geçtiği maçta 4-3 yenik duruma düşmesine rağmen uzatma dakikalarında bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-4 galip ayrılmasını bildi.
Liberty Stadı'nda oynanan maçta Swansea City'nin gollerini 36. dakikada Gylfi Sigurdsson, 66. ve 68. dakikalarda Leroy Fer, 90+1 ve 90+3. dakikalarda Fernando Llorente kaydetti. Deplasman ekibinin golleri ise 19. dakikada Wilfried Zaha, 75. dakikada James Tomkins, 82. dakikada kendi kalesine Jack Cork ve 84. dakikada Christian Benteke'den geldi.
Ligde 11 maç sonra 3 puanla tanışan Swansea City, puanını 9'a yükseltti. Arka arkaya 6. yenilgisini alan Crystal Palace ise 11 puanda kaldı.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:05
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Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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