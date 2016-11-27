 9 gollü maçta Swansea City güldü – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    9 gollü maçta City güldü

    9 gollü maçta Swansea City güldü

    'ı konuk eden City, 3-1 öne geçtiği maçta 4-3 yenik duruma düşmesine rağmen uzatma dakikalarında bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-4 galip ayrılmasını bildi.

    Liberty Stadı'nda oynanan maçta City'nin gollerini 36. dakikada Gylfi Sigurdsson, 66. ve 68. dakikalarda Leroy Fer, 90+1 ve 90+3. dakikalarda Fernando Llorente kaydetti. Deplasman ekibinin golleri ise 19. dakikada Wilfried Zaha, 75. dakikada James Tomkins, 82. dakikada kendi kalesine Jack Cork ve 84. dakikada Christian Benteke'den geldi.

    Ligde 11 maç sonra 3 puanla tanışan Swansea City, puanını 9'a yükseltti. Arka arkaya 6. yenilgisini alan ise 11 puanda kaldı.

    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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