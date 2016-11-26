Yıldız oyuncunun ayak bileği kırıldı
Premier Lig'in 13. haftasında sahasında Sunderland'ı 2-0 yenerek liderliğe yükselen Liverpool, takımın yıldızı Philippe Coutinho'nun sakatlığıyla sarsıldı.
Anfield Road'daki maçta Jürgen Klopp'un ekibi, liderlik fırsatını iyi değerlendirdi ve Sunderland'ı yenerek 13. hafta sonunda zirveye kuruldu.
Liverpool'a galibiyeti Divock Origi ile Milner'in (pen) golleri getirirken, maçın ilk yarısında sakatlanan Brezilyalı Coutinho maçı tamamlayamadı.
34. dakikada Didier Ndong'un sert müdahalesi sonrası ayak bileği kırılan Coutinho'nun 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:13
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Toplam 18
Yorum
Hakan 31 Süper ligde bütün takımlar bizden iyi çıkıyor ne zaman kontra atak oynayabilen bi takım olacaz merak ediyorum saygılar...
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 44
Yorum
BJK 1903 ya bu fenerller ne komik hala sacma sapan yorum yapiyorlar cüneyt cakiri elestiriyorlar neymis efendim BESIKTAS hakemle bile basaksehiri yenemedi iyide arkadaslar bu sacma yorumu yapiyorsunuzda siz basaksehire yenilince hakem sayesindemi yenildiniz veya gs evinde yenilince basaksehire noldu hakem sayesindemi yenildiler yok adamlar top oynuyor HELAL olsun fb ve gs gibi aglamiyorlar adamca cikip maclarini oynuyorlar ve su an bence liderligide hak ediyorlar fazlasiyla bence.
- Öpücük tartışması!
Toplam 1
Yorum
Emre Oooooo marcelo noluyoruz
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