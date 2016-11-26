 Yıldız oyuncunun ayak bileği kırıldı – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    Yıldız oyuncunun ayak bileği kırıldı

    Yıldız oyuncunun ayak bileği kırıldı

    Premier Lig'in 13. haftasında sahasında Sunderland'ı 2-0 yenerek liderliğe yükselen Liverpool, takımın yıldızı Philippe 'nun sakatlığıyla sarsıldı.

    Anfield Road'daki maçta Jürgen Klopp'un ekibi, liderlik fırsatını iyi değerlendirdi ve Sunderland'ı yenerek 13. hafta sonunda zirveye kuruldu.

    Liverpool'a galibiyeti Divock Origi ile Milner'in (pen) golleri getirirken, maçın ilk yarısında sakatlanan Brezilyalı maçı tamamlayamadı.

    34. dakikada Didier Ndong'un sert müdahalesi sonrası ayak bileği kırılan Coutinho'nun 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:13
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