Wayne Rooney: Korkunç!
Yılıdız futbolcu Wayne Rooney, İngiliz futbolunda deprem etkisi yaratan küçük yaşlarda cinsel istismara uğrayan futbolcuların iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İngiliz polisi, küçük yaştaki futbolculara yönelik cinsel istismar iddiaları hakkında soruşturma başlattı.
Bury ve Sheffield United'ın eski futbolcusu, 43 yaşındaki Andy Woodward'ın, futbola başladığı dönemde teknik direktör Barry Bennell'in cinsel istismarlarına maruz kaldığını açıklamasıyla başlayan İngiliz futbolundaki pedofili ve cinsel istismar tartışmaları, başka futbolcuların yeni itiraflarıyla büyüdü.
Çocukları korumak için 1884 yılında başkent Londra'da kurulan Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC), perşembe günü bu konuyla ilgili oluşturduğu şikayet hattına 100'den fazla telefon geldiğini açıklarken, polis teşkilatı da iddialarla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
Andy Woodward, Steve Walters ve Manchester City'nin eski forveti David White'ın kendilerine istismarda bulunduğunu iddia ettiği 62 yaşındaki teknik direktör Bennell, 1998 yılında, hakkındaki, altı çocukla ilgili cinsel suçlamalar nedeniyle 9 yıl hapis cezası almıştı.
İzci liderliği de yapan Bennell, geçen yıl ise Macclesfield'deki eğitim kampında bir erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan 2 yıl hüküm giydi.
NSPCC'nin elçisi Manchester United kaptanı Wayne Rooney de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı arkadaşlarımın bu şekilde acı çekmiş olmaları korkunç. Bu konuyla ilgili konuşabileceklerini bilmeleri önemli. Böylece yardım alabilirler ve sessizlik içinde acı çekmeye devam etmezler." ifadelerini kullandı.
2001 yılından itibaren çocukları korumak için yeni kurallar getiren İngiltere Futbol Federasyonu, takımlarda genç oyuncularla iletişim halinde olacak sosyal yardım görevlilerinin bulunmasını zorunlu kılmıştı.
Kaynak: AA
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:26
- Levent Nazifoğlu: Baykuşlar!
Toplam 8
Yorum
atreides Nazifoğlu çabuk havaya girmiş, bu takımı bu hale getiren sizlersiniz yönetimin yanlış transferleri hoca seçimindeki hata, taviz verilen futbolcular, ki eğer bu takımda gruplaşma varsa en büyük sorumlu teknik kadrodur, Cavanda, Carole, Linnes, DeJong, Semih, Sabri, Serdar Aziz Galatasaray gibi hedefleri olan bir takımın oyuncusu olamaz he Dursun Özbek ve ekibide bu kulübün yönetimi olamaz.
- Sosa harekatı
Toplam 23
Yorum
ercisli olum black and beyaz bi bak bakim son 5 sezonda fenerden beşiktaşa kaç kişi gitmiş. onu bırak hiç oynatmadığım sezer bile size geldi kim kimin aşığı oluyo biz bi tek ismaili aldık sizden sezer uğur boral nobre rüştü caner gökhan aurelio ali güneş mehmet yozgatlı benim bildiğim bunlar burdan bi ilk 11 çıkar ha :))
- Levent Nazifoğlu: Baykuşlar!
Toplam 8
Yorum
......... SN NAZİFOĞLU BEY BEY, SENİ KADI KÖYDE ÖTERKEN KİMSE GÖRMED O ZAMAN SEN NERELERDEYDİNİ. PERSİE YARDIMCI OLANLARI VE GS DA PERSİE VE ADVOCAAT I KAHRAMAN YAPANLARI SEN GÖRMEDİN Mİ. BU HAFTA BUNLAR BİRAZICIK OYNAR GİBİ YAPTILARDA FB DEN DAHA İYİ OYNAYAN BU BURSA SPORU YENDİLER.
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