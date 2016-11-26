Londra derbisi Chelsea'nin
Premier Lig'de Chelsea, konuk ettiği Tottenham'ı 2-1'lik skorla geçerek üst üste 7. galibiyetine imza attı
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasındaki Londra derbisinde Chelsea, sahasında Tottenham'ı 2-1 mağlup ederek arka arkaya 7. galibiyetini aldı.
Stamford Bridge Stadı'nda, ligde 6 maçtır puan kaybetmeyen Chelsea ile henüz mağlubiyet yaşamayan Tottenham karşı karşıya geldi.
Kuzey Londra ekibi Tottenham, Danimarkalı oyuncusu Christian Eriksen'in 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Chelsea'nin İspanyol futbolcusu Pedro, 45. dakikada fileleri havalandırarak takımının soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitmesini sağladı.
İtalyan teknik direktör Antonio Conte yönetimindeki Chelsea, Victor Moses ile 51. dakikada bir gol daha bularak karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 31'e çıkaran Chelsea, haftayı lider kapatmayı garantiledi. Bu sezon ligde ilk kez kaybeden Tottenham ise 24 puanda kaldı.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:16
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 24
Yorum
Oğuzhan artistik patinaj dalına geçsin, orada hakemler taklaya daha iyi puan veriyor. Çok estetik düştü, çok başarılıydı. Cüneyt Çakır'a da aferin, geçen hafta ki gibi çok ince ayar yaptı bugün.
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 42
Yorum
SARILACİVERT CÜNEYT ELİNDE KAGITLA ÇIKMIŞ MAÇA BU 3 OYUNCUYA SARI KART GÖSTERME DİYE..
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 42
Yorum
8tasss YAZIKLAR OLSUN GEÇENLERDE YUSUFUN AYAĞINI KIRACAKTI KIRMIZI YEMEDİ BU HARAKETE DE KART YOK ŞAKA GİBİ TFF İSTİFAAAAAAAAAAA
Londra derbisi Chelsea'nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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