 Londra derbisi Chelsea'nin – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    Londra derbisi 'nin

    Londra derbisi Chelsea'nin

    Premier Lig'de , konuk ettiği Tottenham'ı 2-1'lik skorla geçerek üst üste 7. galibiyetine imza attı

    İngiltere Premier Lig'in 13. haftasındaki Londra derbisinde , sahasında Tottenham'ı 2-1 mağlup ederek arka arkaya 7. galibiyetini aldı.

    Stamford Bridge Stadı'nda, ligde 6 maçtır puan kaybetmeyen ile henüz mağlubiyet yaşamayan Tottenham karşı karşıya geldi.

    Kuzey Londra ekibi Tottenham, Danimarkalı oyuncusu Christian Eriksen'in 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Chelsea'nin İspanyol futbolcusu Pedro, 45. dakikada fileleri havalandırarak takımının soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitmesini sağladı.

    İtalyan teknik direktör Antonio Conte yönetimindeki Chelsea, Victor Moses ile 51. dakikada bir gol daha bularak karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

    Bu galibiyetle puanını 31'e çıkaran Chelsea, haftayı lider kapatmayı garantiledi. Bu sezon ligde ilk kez kaybeden Tottenham ise 24 puanda kaldı.

    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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