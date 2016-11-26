9 gollü maçta Swansea City güldü

Liberty Stadı'nda oynanan maçta Swansea City'nin gollerini 36. dakikada Gylfi Sigurdsson, 66. ve 68. dakikalarda Leroy Fer, 90+1 ve 90+3. dakikalarda Fernando Llorente kaydetti. Deplasman ekibinin golleri ise 19. dakikada Wilfried Zaha, 75. dakikada James Tomkins, 82. dakikada kendi kalesine Jack Cork ve 84. dakikada Christian Benteke'den geldi.

Ligde 11 maç sonra 3 puanla tanışan Swansea City, puanını 9'a yükseltti. Arka arkaya 6. yenilgisini alan Crystal Palace ise 11 puanda kaldı.