9 gollü maçta Swansea City güldü
Crystal Palace'ı konuk eden Swansea City, 3-1 öne geçtiği maçta 4-3 yenik duruma düşmesine rağmen uzatma dakikalarında bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-4 galip ayrılmasını bildi.
Liberty Stadı'nda oynanan maçta Swansea City'nin gollerini 36. dakikada Gylfi Sigurdsson, 66. ve 68. dakikalarda Leroy Fer, 90+1 ve 90+3. dakikalarda Fernando Llorente kaydetti. Deplasman ekibinin golleri ise 19. dakikada Wilfried Zaha, 75. dakikada James Tomkins, 82. dakikada kendi kalesine Jack Cork ve 84. dakikada Christian Benteke'den geldi.
Ligde 11 maç sonra 3 puanla tanışan Swansea City, puanını 9'a yükseltti. Arka arkaya 6. yenilgisini alan Crystal Palace ise 11 puanda kaldı.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:20
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Toplam 18
Yorum
Hakan 31 Süper ligde bütün takımlar bizden iyi çıkıyor ne zaman kontra atak oynayabilen bi takım olacaz merak ediyorum saygılar...
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 44
Yorum
BJK 1903 ya bu fenerller ne komik hala sacma sapan yorum yapiyorlar cüneyt cakiri elestiriyorlar neymis efendim BESIKTAS hakemle bile basaksehiri yenemedi iyide arkadaslar bu sacma yorumu yapiyorsunuzda siz basaksehire yenilince hakem sayesindemi yenildiniz veya gs evinde yenilince basaksehire noldu hakem sayesindemi yenildiler yok adamlar top oynuyor HELAL olsun fb ve gs gibi aglamiyorlar adamca cikip maclarini oynuyorlar ve su an bence liderligide hak ediyorlar fazlasiyla bence.
- Öpücük tartışması!
Toplam 1
Yorum
Emre Oooooo marcelo noluyoruz
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